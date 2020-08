Le parole e la paura che Mara Venier non dimenticherà mai: “E’ grave” (Di giovedì 6 agosto 2020) Per Mara Venier ci sono stati momenti alti e bassi spaventosi e alla rivista Oggi confida che ha passato l’inferno ma tra le sue ultime vicende negative c’è stata la paura per suo marito Nicola Carraro. La Venier aveva già confidato che a fine novembre Nicola Carraro mentre era a Santo Domingo aveva preso la polmonite ma adesso aggiunge altro. Parla a cuore aperto Mara Venier spiegando i suoi momenti terribili mentre doveva proseguire con i suoi programmi in tv, anche con La porta dei sogni. La conduttrice ha ricordato che il suo Nicola non aveva voluto ricoverarsi in ospedale, nonostante in passato avesse già avuto un enfisema polmonare, una paura mai superata per lei che per questo è sempre in ansia. Nonostante fosse a distanza ... Leggi su ultimenotizieflash

undichromars : RT @thedisabledview: la rabbia che provo questo momento non riesco a descriverla a parole. Questi uomini vogliono POTERE sulle loro vittime… - deathlessoul : RT @thedisabledview: la rabbia che provo questo momento non riesco a descriverla a parole. Questi uomini vogliono POTERE sulle loro vittime… - yellowdalias : RT @thedisabledview: la rabbia che provo questo momento non riesco a descriverla a parole. Questi uomini vogliono POTERE sulle loro vittime… - vivoditiziano : RT @thedisabledview: la rabbia che provo questo momento non riesco a descriverla a parole. Questi uomini vogliono POTERE sulle loro vittime… - nostalgia903 : Vorrei sedermi vicino a te in silenzio, ma non ne ho il coraggio: temo che il cuore mi salga alle labbra. Ecco perc… -

Ultime Notizie dalla rete : parole paura Manolas: “Barcellona? Sono ottimista e non ho paura. Messi si ferma di squadra” Sport Fanpage Le parole e la paura che Mara Venier non dimenticherà mai: “E’ grave”

Per Mara Venier ci sono stati momenti alti e bassi spaventosi e alla rivista Oggi confida che ha passato l’inferno ma tra le sue ultime vicende negative c’è stata la paura per suo marito Nicola Carrar ...

Calderoli: «Ecco perché il decreto di Conte sulla preferenza di genere in Puglia è un obbrobrio pericoloso»

«Ricordo che la legge 400/88 specificamente dice che non si puo' usare la decretazione d'urgenza nelle materie rientranti nel quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione nella materia elettorale, ...

Per Mara Venier ci sono stati momenti alti e bassi spaventosi e alla rivista Oggi confida che ha passato l’inferno ma tra le sue ultime vicende negative c’è stata la paura per suo marito Nicola Carrar ...«Ricordo che la legge 400/88 specificamente dice che non si puo' usare la decretazione d'urgenza nelle materie rientranti nel quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione nella materia elettorale, ...