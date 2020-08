La maggioranza discute sul decreto agosto. E Zingaretti rassicura la Lamorgese. (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono diversi i nodi discussi all’interno della maggioranza nel nuovo testo in arrivo in questi giorni. Intanto il reggente del Partito Democratico fa capire di non essere interessato al Viminale. La maggioranza sembra essere tornata a vivere momenti di tensione in seno al Governo. Il tutto mentre si lavora per mettere a punto gli ultimi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La telefonata di Nicola Zingaretti a Luciana Lamorgese, per smentire l'ambizione ad occupare la poltrona del Viminale salva il rapporto personale, ma ovviamente non risolve il nodo politico di un Pd s ...

Fibrilla la maggioranza (e il M5s). Tra scontri e voglia di rimpasto

AGI - Il governo è impegnato sul decreto agosto. La riunione dei capi delegazione si è aggiornata a mercoledì: uno dei nodi è sul blocco dei licenziamenti, c'è chi vorrebbe - come il ministro del Lavo ...

