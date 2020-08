"La Lazio pronta a chiudere per Muriqi" (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA - Vedat Muriqi è uno dei tanti nomi in orbita Lazio . L'attaccante del Fenerbahce, già a gennaio, aveva attirato diverse squadre. Oltre ai biancocelesti si era registrato anche l'interesse di ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Lazio pronta “La Lazio pronta a chiudere per Muriqi”. Ma piovono smentite Corriere dello Sport Beirut, 14 vigili del fuoco italiani in volo verso il disastro: è la squadra super-specializzata

Una squadra di altissima specializzazione pronta a mettere a disposizione tutta la sua lunga esperienza per supportare tecnicamente le autorità libanesi sul fronte del rischio chimico-batteriologico a ...

