Insigne, quotazioni in rialzo: l'adduttore migliora, oggi proverà a correre e calciare (Di giovedì 6 agosto 2020) Le possibilità che Lorenzo Insigne possa scendere in campo sabato sera al Camp Nou aumentano con il passare delle ore. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'adduttore infiammato continua a migliorare. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Insigne, quotazioni in rialzo: l'adduttore migliora, oggi proverà a correre e calciare -

A Napoli tutta la città sembra essere in ansia per le condizioni di Lorenzo Insigne, che sono meglio del previsto ma ... per garantire tecnica sulla sinistra, mentre salgono le quotazioni di Politano ...