In quarantena il governatore dell’Ohio, in attesa di Trump. Fauci minacciato (Di giovedì 6 agosto 2020) Il governatore repubblicano dell’Ohio Mike DeWine è risultato positivo al coronavirus, proprio poche ore prima della visita di Trump allo Stato. DeWine non accusa sintomi ed è entrato in quarantena per 14 giorni nella sua casa di Centerville; a impensierire sono l’età del governatore, 73 anni, e i suoi problemi respiratori che lo rendono un soggetto vulnerabile. Alcune settimane fa la task force per il coronavirus della Casa Bianca aveva avvertito che il numero di casi di Covid-19 in Ohio, … Continua L'articolo In quarantena il governatore dell’Ohio, in attesa di Trump. Fauci minacciato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

