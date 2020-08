Il supporto per Nintendo Switch che ti fa rispettare il distanziamento sociale (Di giovedì 6 agosto 2020) Nintendo Switch è stato un grande successo e continua a vendere tanto, spingendo molte aziende a dedicare prodotti esclusivi all’ultima console portatile di fattura giapponese. C’è chi l’ha trasformata in un cabinato e chi l’ha riprodotta in maniera autonoma assemblando una serie di pezzi, e a questo elenco si aggiunge ora Switchblade Hub, supporto che si collega alla piccola di casa Nintendo, portando in dote connettività bluetooth 5.0 per cuffie wireless (il connettore è integrato nella scheda madre), uscita Hdmi per collegarlo al televisore, due porte usb e doppio slot per schede Sd. A ciò si somma il cavalletto integrato, con il telaio che resta lontano da porte e prese d’aria della console, mentre sempre sul retro è stato ... Leggi su wired

carlosibilia : I migliori specialisti NBCR per fornire supporto chimico e batteriologico e dare sollievo a una popolazione in gino… - carlosibilia : Nei primi 6 mesi del 2020 i #VigiliDelFuoco hanno ricevuto 546 nuovi mezzi, distribuiti in tutta Italia. Il support… - team_world : In rappresentanza delle Little Mix, Perrie manda un grosso saluto alla nostra community e ci ringrazia per il suppo… - ItaliaViva : RT @marcodimaio: Il team italiano di esperti, composto da esercito e Vigili del Fuoco è arrivato il #Libano per dare supporto alla popolazi… - walterwhiteITA : Il supporto per Nintendo Switch che ti fa rispettare il distanziamento sociale -

Ultime Notizie dalla rete : supporto per Linux 5.8 introduce il supporto per Thunderbolt 4.0 Techradar Via libera a protocollo sicurezza scuola, Azzolina “Regole chiare”

ROMA (ITALPRESS) – “Al ministero abbiamo appena dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tut ...

Halo Infinite: Sperasoft affianca 343 Industries nello sviluppo 0

Sperasoft ha annunciato oggi che affiancherà 343 Industries nello sviluppo di Halo Infinite e darà supporto al team originale in diversi comparti del gioco. Sperasoft ha annunciato oggi attraverso Twi ...

ROMA (ITALPRESS) – “Al ministero abbiamo appena dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tut ...Sperasoft ha annunciato oggi che affiancherà 343 Industries nello sviluppo di Halo Infinite e darà supporto al team originale in diversi comparti del gioco. Sperasoft ha annunciato oggi attraverso Twi ...