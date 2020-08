Guardiola: “È più importante che i bambini tornino a scuola che non i tifosi allo stadio” (Di giovedì 6 agosto 2020) Anche Manchester City di Pep Guardiola tornerà in campo domani per la Champions e il tecnico ha presentato oggi la partita “L’andata si è giocata tanto tempo fa, troppo. Sono partite diverse. Giochiamo in casa, ma senza la nostra gente. Questo sport è per le persone. I giocatori vogliono giocare con i tifosi sugli spalti e per loro, ma ora non è possibile. Questa è la realtà. La salute viene prima di tutto. Vedremo quando si potrà tornare alla normalità. Conta di più che i bambini tornino a scuola rispetto a tutto il resto, compreso i tifosi allo stadio”. Che partita sarà: “Ogni situazione è diversa. In questa competizione si paga caro ogni errore, anche se a volte devi ... Leggi su ilnapolista

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Mi piace prendere responsabilità: mi fanno sentire vivo. Il percorso di Guardiola o Zidane? Tut… - NapoliBrasile : RT @napolista: #Guardiola: “È più importante che i bambini tornino a scuola che non i tifosi allo stadio” Il tecnico del City nella confer… - napolista : #Guardiola: “È più importante che i bambini tornino a scuola che non i tifosi allo stadio” Il tecnico del City nel… - napolifan97 : @DiMarzio Se quest'anno si sono gasati per mezza stagione, immaginate con David Silva l'anno prossimo. Diventeranno… - diego4all : @ntrovola_tonze @SkyKaveh Gli allenatori mediamente non capiscono una mazza di giocatori, vale per tutti, Conte o G… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola più