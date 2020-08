Frosinone, infrange il vetro di un’auto e ruba cellulare e portafoglio: beccato dalla videosorveglianza (Di giovedì 6 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno denunciato per “furto aggravato” un 37enne del posto, già censito per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. In particolare l’uomo nella serata dello scorso 18 luglio, dopo aver infranto il vetro di un’utilitaria parcheggiata nei pressi dello stadio Benito Stirpe, ha rubato dal suo interno un portafogli ed un telefono cellulare. Nei confronti dello stesso, individuato grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, sarà avanzata anche richiesta per l’applicazione di idonea misura di prevenzione. Frosinone, infrange il vetro di un’auto e ruba cellulare e portafoglio: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frosinone, infrange il vetro di un’auto e ruba cellulare e portafoglio: beccato dalla videosorveglianza - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Per il Pisa si infrange il sogno playoff -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone infrange Frosinone, infrange il vetro di un’auto e ruba cellulare e portafoglio: beccato dalla videosorveglianza Il Corriere della Città Mentre fa jogging gli svaligiano l'auto: rubati il portafogli e un cellulare

Furti nelle auto di chi fa attività sportiva nell'anello del Casaleno, scatta la denuncia. I carabinieri della stazione di Frosinone Scalo, al termine dell'attività di indagine, hanno denunciato per f ...

Serie B, Cittadella-Frosinone: play-off thriller, Ciano elimina i veneti

Il Frosinone batte il Cittadella per 3-2 dopo una rimonta incredibile, ora i ciociari se la vedranno con il Pordenone. Decide la partita Ciano al 122': se fosse finita 2-2 sarebbero passati i veneti.

Furti nelle auto di chi fa attività sportiva nell'anello del Casaleno, scatta la denuncia. I carabinieri della stazione di Frosinone Scalo, al termine dell'attività di indagine, hanno denunciato per f ...Il Frosinone batte il Cittadella per 3-2 dopo una rimonta incredibile, ora i ciociari se la vedranno con il Pordenone. Decide la partita Ciano al 122': se fosse finita 2-2 sarebbero passati i veneti.