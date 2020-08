Europa League, definito il tabellone dei quarti: il programma completo, l’Inter contro il Leverkusen (Di giovedì 6 agosto 2020) Si sono da poco concluse le ultime gare degli ottavi di Europa League. Si stringe il cerchio delle pretendenti al titolo. Di italiana ne è rimasta una, l’Inter, dal momento che la Roma ha perso contro il Siviglia salutando la competizione. Per l’undici di Conte c’è adesso il Bayer Leverkusen, che ha avuto la meglio dei Rangers. definito anche il resto del programma. Ecco di seguito le gare dei quarti di finale con rispettive date. 10 agosto Manchester United-Copenhagen Inter-Bayer Leverkusen 11 agosto Shakhtar Donetsk-Basilea Wolverhampton-Siviglia SEMIFINALI 16 agosto Manchester United/Copenhagen-Wolverhampton//Siviglia 17 agosto Inter/Bayer Leverkusen-Shakhtar Donetsk/Basilea FINALE 21 ... Leggi su calcioweb.eu

Inter : ?? | NEXT Il nostro avversario ai quarti di finale di @EuropaLeague sarà il @bayer04fussball ??… - OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku ha segnato in 8 gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del t… - Eurosport_IT : 8 gol in 8 gare consecutive in Europa League tra Everton e Inter, Romelu #Lukaku ha eguagliato il record di Alan Sh… - nortonalastair : @emmadeacy Emma emma emma we’re gonna win the europa league - _enz29 : @SantucciFulvio Però le individualità che ha lo United in Europa League ce le hanno in poche -