Esplosione Beirut, morta una cittadina italiana (Di giovedì 6 agosto 2020) Nell’Esplosione a Beirut, in Libano, è morta una cittadina italiana. La conferma arriva dal ministero degli Esteri che conferma il decesso Nell’Esplosione a Beirut, in Libano, è morta una cittadina italiana. Sangue italiano, quindi, è stato versato nelle strade del Paese mediorientale, scosso da una ferita profondissima, una sorta di “11 settembre” come ha spiegato il primo ministro. La conferma del decesso è arrivata dal ministero degli Esteri. A perdere la vita è stata una cittadina italiana di 92 anni; dieci, invece, i connazionali feriti, tra cui un caporalmaggiore dell’Esercito italiano. Al momento non è ... Leggi su bloglive

