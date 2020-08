Dan Friedkin, il texano atipico che ha liberato la Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) Magari un giorno si vedrà volare sullo Stadio Olimpico una squadra di aerei acrobatici della Air Force Heritage Flight Foundation prima di una partita della Roma. C’è anche questa possibilità ora che Dan Friedkin è diventato presidente della squadra capitolina acquistando la società dall’ormai ex gi Leggi su ilfoglio

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - angelomangiante : È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e g… - Lucatt_ : RT @angelomangiante: È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e già… - haelyn78 : RT @angelomangiante: È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e già… -

Mentre questa notte è stato fatto il primo passo per il passaggio di proprietà, stasera alle 18.55 la squadra di Fonseca dovrà tentare di battere la formazione spagnola in una partita secca da dentro ...Una dei primi tasselli per costruire la Roma di Dan Friedkin passa inevitabilmente dalla nomina di un nuovo direttore sportivo. In questa direzione nelle scorse settimane si sono già rincorsi molti ru ...