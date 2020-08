Covid, Locatelli: “Prudenza in vacanza, il virus viaggia con gli asintomatici” (Di giovedì 6 agosto 2020) In vista del periodo di ferie esteso alla maggior parte degli italiani, Franco Locatelli invita alla prudenza ed al rispetto delle regole sul distanziamento. Ci troviamo in un momento decisamente positivo rispetto ad altri Paesi del mondo ed anche ad altri europei. L’andamento della pandemia in Italia è attualmente sotto controllo e, ad eccezione dei … L'articolo Covid, Locatelli: “Prudenza in vacanza, il virus viaggia con gli asintomatici” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Rinaldi_euro : Anche agli italiani su tante cose non gli è stato detto nulla... Covid, Franco Locatelli: 'Il governo sui treni non… - lidiabilli : @marattin Bravo!!! Perché sono secretati i dossier covid? Lo chiedo a Conte. E Locatelli... Che dice certe cose...… - mondosanita : Walter Locatelli 'Durante il Covid abbiamo portato nelle RSA gli specialisti che si occupavano di infezioni' - BinaryOptionEU : Covid, Locatelli: 'Tasso letalità in Italia scende a 2,5%' - VELOSPORT1960 : Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità -