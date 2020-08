Coronavirus, monitoraggio: l’indice di trasmissione Rt nazionale è a 1.01 (Di giovedì 6 agosto 2020) L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1.01. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Questo indica, si sottolinea, che, “al netto dei casi identificati attraverso attivita’ di screening e dei casi importati, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese e’ stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane”. L’eta’ mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana “è ormai intorno ai 40 anni” e “questo comporta un rischio piu’ basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari“. Coronavirus, oggi in Italia altri 6 morti e 402 nuovi casi: non erano così tanti dal 5 Giugno, oltre due mesi fa DATIL'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

con il rischio concreto di favorire focolai di infezione da Covid-19 a danno dell’intera comunità di Jesi e della Vallesina”. La decisione prende le mosse da un’analisi di contesto che vede la ...

Coronavirus, monitoraggio settimanale Iss: indice trasmissione Rt nazionale a 1.01

Sebbene le misure di lockdown in Italia "abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da SARS-CoV-2, al momento siamo in una situazione che mostra una tendenza in aumento: persiste, infatti, ...

