Coronavirus, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità: “In giro tanti asintomatici, prudenza in vacanza” (Di giovedì 6 agosto 2020) “L’Italia è in una situazione tra le più favorevoli al mondo. Però ai vacanzieri raccomandiamo senso di responsabilità. Il virus circola e nel 27% circa dei casi viaggia con gli asintomatici. Rischiamo di poter essere magari contagiati da persone che stanno bene”. E’ l’appello a chi sta per andare in ferie lanciato da Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di sanità, intervistato dal Corriere della Sera. “L’Italia è messa meglio di tanti altri Paesi – ribadisce -. Non è un caso che lo affermi anche il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un tweet al ministro Roberto Speranza. Non dobbiamo però vanificare i risultati ottenuti abbandonando la ... Leggi su meteoweb.eu

