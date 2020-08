“Cinque anni fa ho ucciso una donna”: 46enne confessa ai carabinieri e fa ritrovare il cadavere (Di giovedì 6 agosto 2020) Ha portato dentro di sé per cinque anni il peso di un omicidio, per poi decidere di confessare tutto ai carabinieri. Così Damiano Torrente, palermitano di 46 anni, ha raccontato agli agenti di aver ucciso una donna nel 2015 e ha portato i carabinieri e il pm Felice De Benedittis sul luogo in cui aveva gettato il cadavere. La vittima era di origini rumene e si chiamava Ruxandra Vesco. Al momento della scomparsa aveva 33 anni. Il suo corpo è stato ritrovato ieri in un dirupo del monte Pellegrino, sopra Palermo. Vesco, conosciuta come Alexandra, era figlia adottiva di una coppia di siciliani. Viveva ad Alcamo (Trapani) e la sua sparizione era stata denunciata dal marito nel 2015. Su Facebook esiste una pagina, a lei dedicata, in ... Leggi su tpi

OfficialSSLazio : ?? Cinque anni di battaglie, guidati dal Sergente #CMonEagles ?? - fanpage : Si è consegnato ai carabinieri dicendo di aver ucciso una ragazza nel 2015 e facendone ritrovare il corpo dopo cinq… - SkySport : Milan, ufficiale l’acquisto di Pierre Kalulu: contratto di cinque anni - Moonlightshad1 : Il 6 agosto di cinque anni prima, sempre a Palermo, la mafia uccideva il procuratore capo Gaetano Costa, 64 anni, m… - ccomeneve : RT @OfficialSSLazio: ?? Cinque anni di battaglie, guidati dal Sergente #CMonEagles ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Cinque anni Esplosione a Beirut, dal nitrato di ammonio al numero di vittime: cosa sappiamo e cosa non sappiamo Corriere della Sera