Ciclismo, l’UAE Team Emirates si prepara per la Milano-Sanremo (Di giovedì 6 agosto 2020) L’UAE Team Emirates si prepara ad affrontare la Milano-Sanremo in programma sabato, potendo contare su varie opzioni: Max Richeze, Alexander Kristoff e Fernando Gaviria saranno attesi in caso di arrivo in volata, mentre Tadej Pogacar e Davide Formolo, secondo posto nelle Strade Bianche, si getteranno nel vivo dell’azione in caso di bagarre sul Poggio. Il ligure Oliviero Troia sara’ chiamato a offrire il consueto apporto in termini di concretezza. Saranno questi sei corridori che parteciperanno alla Classicissima (300 km), guidati dal Team manager Joxean Matxin e dai tecnici Marco Marzano e Manuele Mori: Davide Formolo (Ita), Max Richeze (Arg), Fernando Gaviria (Col), Tadej Pogacar (Slo), Alexander Kristoff (Nor), Oliviero Troia (Ita). “La vittoria ... Leggi su sportface

