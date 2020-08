Bonus ristoranti e i suoi effetti, facciamo i conti (Di giovedì 6 agosto 2020) L’ipotesi è quella di rimborsare al cliente il 20% del conto, a patto che venga pagato in modo tracciabile, e cioè con carta di credito, bancomat o app dedicate. Quali effetti potrebbe avere il Bonus ristoranti? Secondo le ipotesi dovrebbe rimborsare al cliente il 20% del conto, dovrà essere però pagato in modo tracciabile, cioè … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Si lavora sul bonus consumi 2020 per chi paga con il pos, tramite bancomat e carta di credito da inserire nel decreto Agosto. Il governo è al lavoro per varare un nuovo decreto post pandemia che soste ...

Soldi elettronici: 20% di sconto

1 La propostaLa proposta di un ’bonus ristorante’ sarebbe contenuto all’interno del DL ’Agosto’ per spingere i consumi e risollverare il settore della ristorazione colpito più di altri dalla crisi.2 R ...

