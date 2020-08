Bayer Leverkusen, parla il tecnico Bosz: “Troppi errori oggi, l’Inter ci punirebbe” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Dobbiamo migliorare e non perdere i palloni facili, oggi ne abbiamo persi troppi. Contro una squadra top come l’Inter verremmo puniti. Possiamo vincere il torneo, ma è lunga”. Poche parole, ma chiare quelle di Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen in vista dei quarti di finale di Europa League contro l’Inter. I tedeschi hanno confermato il risultato dell’andata, andando ad imporsi anche al ritorno contro il Rangers agli ottavi. Leggi su sportface

