Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 5 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 5 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Sergio Zavoli ha totalizzato 925 spettatori (5.15% di share), poi Superquark natura 441 (4.94%). La serie tv Come sorelle su Canale5 1985 spettatori (11.64%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ne ha avuti 1311 (7.84%), mentre Chicago Med 1345 (6.60%); su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 996 (4.89%) nel primo episodio e 835 (4.67%) nel secondo, mentre il film Un legame fragile su Rai3 1156 spettatori (6.03%). Su Rete4 la puntata di La repubblica delle donne – Remix ha totalizzato 484 spettatori (2.82%) e su La7 il documentario Hiroshima ne ha avuti 807 (4.23%). ... Leggi su ascoltitv

