Andy Warhol, nasceva oggi il padre della Pop art (Di giovedì 6 agosto 2020) Il 6 agosto del 1928 a Pittsburgh, in Pennsylvania, nasceva Andy Warhol, l’artista più iconico e rappresentativo del movimento della Pop art. Sempre al limite della provocazione, le sue opere rivoluzionarono il mondo delle arti figurative. Esse, infatti, veicolavano l’idea un’arte non più per pochi, ma che fosse espressione dell’immaginario collettivo e che sapesse rivolgersi, … Leggi su periodicodaily

Sequestro di opere di Dalì e Warhol a imprenditore per bancarotta

S Reperti archeologici, quadri e sculture d'autore per un valore di 450mila euro, tra cui opere attribuite ad Andy Warhol e Salvador Dalì, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta ne ...