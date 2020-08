Aggiornamenti su smartphone Huawei e Honor mensili o trimestrali? Novità con patch di agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Non ci sono più segreti sull'aggiornamento di agosto per smartphone Huawei e Honor. Il relativo bollettino è stato pubblicato dal produttore sul suo sito ufficiale, mettendo in risalto tutte le criticità superate dagli sviluppatori. Allo stesso tempo, ci sono delle novità relative alla cadenza delle patch di sicurezza per i dispositivi dei due brand che saranno opportunamente segnalate in questo approfondimento. Gli smartphone Huawei e Honor supportati riceveranno presto l'aggiornamento di agosto con i seguenti benefit: è stato posto rimedio a 2 vulnerabilità di natura critica e 19 di livello alto. Nessun bug di sorta è stato corretto per il livello medio e basso invece. Il bollettino ... Leggi su optimagazine

