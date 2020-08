Trieste, il consigliere regionale della Lega: «Io sparerei tranquillamente ai migranti» – il video (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Sono uno di quelli che gli sparerebbe a quelli lì, tranquillamente». Così il consigliere leghista del Friuli Venezia Giulia, Antonio Calligaris si è rivolto a un gruppo di esponenti di CasaPound che martedì 4 agosto ha fatto irruzione in aula, a Trieste, per protestare contro i nuovi arrivi di migranti in regione. Le parole dell’esponente della Lega sono state riprese dalle telecamere della regione e pubblicate dal quotidiano Il Piccolo sul proprio sito. L’incursione dei militanti di CasaPound (una decina in tutto) è avvenuta durante una seduta di una commissione del Consiglio regionale che discuteva di migranti. I militanti del gruppo di estrema destra sono entrati senza ... Leggi su open.online

Open_gol : E tutto mentre stava cercando di calmare dei manifestanti di Casapound - pietromariatisi : RT @Open_gol: E tutto mentre stava cercando di calmare dei manifestanti di Casapound - Franco88386632 : RT @AndreaMarano11: Trieste, il consigliere della Lega a esponenti Casapound: 'I migranti? Io gli sparerei' - Video l'Espresso https://t.c… - CiaobyDany : RT @Open_gol: E tutto mentre stava cercando di calmare dei manifestanti di Casapound - mmastrogiacomo : RT @Open_gol: E tutto mentre stava cercando di calmare dei manifestanti di Casapound -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste consigliere Trieste, la frase choc del consigliere leghista Calligaris: «Io, ai migranti, sparerei...» Il Piccolo Carancini risponde con una lunga lettera a Parcaroli: "Ricordo bene quando commentavi positivamente la crescita di Macerata"

maceratese semmai non lo conoscessi) ha realizzato un'opera d'arte dove passi credo di frequente, per dirci se quello poteva essere il modello - prosegue Carancini - Dei sottopassi c'era anche quello ...

Lettera di Carancini al “vecchio amico”:

Oggi sei divenuto il simbolo della Lega, come hai orgogliosamente rivendicato, e dunque ci troviamo su posizioni diverse. E anche questo ora lo trovo naturale alla luce di quanto accaduto. Vedi caro S ...

maceratese semmai non lo conoscessi) ha realizzato un'opera d'arte dove passi credo di frequente, per dirci se quello poteva essere il modello - prosegue Carancini - Dei sottopassi c'era anche quello ...Oggi sei divenuto il simbolo della Lega, come hai orgogliosamente rivendicato, e dunque ci troviamo su posizioni diverse. E anche questo ora lo trovo naturale alla luce di quanto accaduto. Vedi caro S ...