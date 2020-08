Terremoto: forte scossa alle Isole Vanuatu [MAPPE e DATI] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa alle Isole Vanuatu. La scossa, di magnitudo 6.3, si è verificata alle ore 14.05 (ora italiana). Il sisma ha avuto epicentro nel distretto di Malampa, mentre ipocentro a 189 Km di profondità. L'articolo Terremoto: forte scossa alle Isole Vanuatu MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

dukana2 : RT @il_brigante07: @dukana2 @cocchi2a Se arriva un terremoto forte in Basilicata...con sti pozzi petroliferi... salta tutto x aria...e purt… - cocchi2a : RT @il_brigante07: @dukana2 @cocchi2a Se arriva un terremoto forte in Basilicata...con sti pozzi petroliferi... salta tutto x aria...e purt… - CanioA : RT @il_brigante07: @dukana2 @cocchi2a Se arriva un terremoto forte in Basilicata...con sti pozzi petroliferi... salta tutto x aria...e purt… - il_brigante07 : @dukana2 @cocchi2a Se arriva un terremoto forte in Basilicata...con sti pozzi petroliferi... salta tutto x aria...e… - valealfa1305 : @canyaman1989 Ho letto di un forte terremoto in Turchia. Tutto bene? -