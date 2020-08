Su WhatsApp arrivano i messaggi che si autodistruggono dopo 7 giorni (Di mercoledì 5 agosto 2020) WhatsApp sta lavorando all’introduzione dei messaggi che si autodistruggono. Ne parliamo da tempo, ma ora l’applicazione ha praticamente terminato i lavori propedeutici allo sbarco della funzionalità in fase beta per i primi test sul campo. Stando a quanto scoperto da Webetainfo, sempre ben informati sulle questioni inerenti l’app di messaggistica, il gruppo di Menlo Park vorrebbe consentire a tutti la possibilità di cancellare i messaggi in automatico dopo 7 giorni. Non è esattamente ciò che stanno aspettando tutti – ossia la possibilità di inviare messaggi che si eliminano da soli dopo pochi secondi – ma è già un passo avanti che potrebbe spingere ... Leggi su gqitalia

