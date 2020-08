Patrick Zaki cittadino onorario di Bari, decisione unanime del Consiglio comunale (Di mercoledì 5 agosto 2020) BARI. – Il Consiglio comunale di Bari ha approvato nella seduta di ieri e all’unanimita’, l’ordine del giorno proposto dal Pd che concede la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il ricercatore dell’universita’ di Bologna e di origini egiziane, arrestato lo scorso febbraio a Il Cairo con l’accusa di istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione. Da allora, Zaky e’ ingiustamente detenuto e sottoposto a continue violazioni dei diritti umani, come denunciato da Amnesty International. Leggi su dire

amnestyitalia : Per la prima volta dallo scorso 7 marzo, ieri Patrick Zaki è comparso davanti ai giudici. Oggi aspettiamo l'esito d… - channeldraw : Questa è la nostra risposta all'ingiustificato prolungamento di 45 giorni di detenzione a #PatrickZaky. 'La richies… - amnestyitalia : Dopo la notizia del prolungamento della detenzione preventiva di Patrick Zaki, Bologna fa sentire ancora più forte… - AjoDinamo : RT @FreePatrickZaki: All'attenzione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @luigidimaio @ItalyMFA Oggi Wed… - Nico_Sebastiani : RT @FreePatrickZaki: Oggi sono 180 giorni che Patrick Zaki è prigioniero. Che il mondo lo sappia #freepatrick #patrickzaki -

Soprattutto, alla luce dei persistenti attriti tra i due Paesi in merito alla vicenda Regeni, a cui si aggiungono quelli riguardanti Patrick Zaki, cittadino egiziano studente presso l'Università di ...