Morsa (Fp Cgil): “I datori di lavoro Aiop e Aris si rimangiano la parola” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei sindacati in merito alla questione dei lavoratori della sanità privata senza contratto. I datori di lavoro Aiop e Aris si defilano, salta la firma definitiva per il rinnovo del contratto, nonostante la firma della pre-intesa contrattuale. Un comportamento senza precedenti nel mondo del lavoro, al quale lavoratrici, lavoratori e sindacati reagiscono con la mobilitazione. Scatta la mobilitazione della Cgil. Primi due giorni con assemblee e presidi. “Da domani 6 agosto – annuncia Licia Morsa, segretario generale Fp Cgil – per i lavoratori della sanità privata, 48 ore di azioni e proteste contro la mancata stipula del ... Leggi su anteprima24

