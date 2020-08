Monica Matano all’ambito scolastico di Salerno come dirigente capo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Monica Matano è il nuovo dirigente di ambito scolastico di Salerno (l’ex Provveditorato). Fino allo scorso anno a Benevento, subentra ad Annabella Attanasio che lascia Salerno ma continuerà a svolgere il ruolo di dirigente in seno alla Direzione generale regionale di Napoli. L'articolo Monica Matano all’ambito scolastico di Salerno come dirigente capo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

