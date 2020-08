Mkhitaryan: «È stata una delle stagioni più belle della mia carriera. Sul Siviglia…» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Henrikh Mkhitaryan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Siviglia. Le sue parole Henrikh Mkhitaryan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Siviglia. Queste le parole del giocatore armeno riportate da vocegiallorossa.it. MATCH – «Secondo me dobbiamo essere attenti, si gioca in partita secca e non in due. Dobbiamo essere attenti, avere il pallone, giocare, non sempre avanti ma tenere il pallone. Essere fiduciosi, se si gioca con fiducia si può vincere, non dobbiamo perdere la testa, essere equilibrati». EUROPA LEAGUE – «Ovviamente è stato un peccato non giocare lo scorso anno, è una storia chiusa. Non voglio parlare di questo, mi fa male. Quest’anno è diverso, voglio arrivare sempre in finale, voglio giocare per vincere, anche domani ... Leggi su calcionews24

