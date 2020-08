Milano-Torino 2020, ordine di arrivo: Arnaud Demare vince allo sprint (Di mercoledì 5 agosto 2020) Arnaud Demare ha vinto la Milano-Torino 2020, Classica che quest’anno ha rivisto i velocisti protagonisti. Il francese della Groupama FDJ ha conquistato la sessantaduesima vittoria in carriera e si presenta alla Milano-Sanremo di sabato come uno degli uomini più pericolosi. Alle spalle del transalpino, pilotato alla perfezione da Jacopo Guarnieri, si sono piazzati Caleb Ewan e Wout Van Aert, vincitore lo scorso sabato alle Strade Bianche. Quarto posto per Peter Sagan, apparso comunque in crescita in vista della classicissima. Unico italiano in top-10 Manuel Belletti, ottavo. Milano-Torino 2020: LE PAGELLE Come prevedibile la corsa è stata caratterizzata da una lunga fuga composta da sei corridori: Andrea Garosio ... Leggi su sportface

