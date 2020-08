Mattino: Milik scivola dietro a Llorente per le scelte di Gattuso al Camp Nou (Di mercoledì 5 agosto 2020) Barcellona-Napoli sarà la gara degli spagnoli azzurri. Callejon, Fabian Ruiz e anche Fernando Llorente, scrive il Mattino. In particolare, Llorente, inserito nella lista UEFA, partirà con la squadra per la Catalogna e potrebbe diventare un’alternativa a Mertens, scalzando Milik. “E l’altro Llorente (l’attaccante è da inizio stagione nella lista Champions), si sta allenando a Castel Volturno, farà parte del gruppo in partenza per Barcellona e sabato sera potrebbe diventare l’alternativa come centravanti a Mertens e tornare magari anche in Campo per qualche minuto nel finale di partita dopo non essere mai stato impiegato da Ringhio in questa ripresa dopo il lock down (finito fuori gioco per problemi fisici). Milik, ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: Milik scivola dietro a Llorente per le scelte di Gattuso al Camp Nou Lo spagnolo si sta allenando e partir… - GallowayGalleg1 : RT @rzeczpospolita: 'Il Mattino': @arekmilik9 blisko #Juventus.u - rzeczpospolita : 'Il Mattino': @arekmilik9 blisko #Juventus.u - MondoNapoli : Il Mattino - Asse Napoli-Atletico Madrid, non solo Milik sul taccuino dei colchoneros - - phierpez : De Laurentiis al Mattino: 'Osimhen è una intuizione di Giuntoli e Gattuso. Aspetto offerte per Milik, Koulibaly? Ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Milik Milik dice addio al Napoli? Intanto fa colazione davanti al mare Il Mattino Napoli alla ricerca del sostituto di Callejon, ma quanto è difficile trovarlo

Callejon ha giocato la sua ultima al San Paolo con la maglia azzurra e, mentre il Napoli cerca il suo sostituto, una neopromossa prova a convincerlo. Gattuso abbraccia Callejon dopo la sostituzione ( ...

Milik e la Juventus hanno l'accordo: ma con il Napoli c'è ancora distanza

Arkadiusz Milik aspetta solo la cessione, ormai, in attesa di capire come e quando finirà la stagione di questo Napoli. L'attaccante polacco cambierà maglia appena il club si lancerò nell'estate di me ...

Callejon ha giocato la sua ultima al San Paolo con la maglia azzurra e, mentre il Napoli cerca il suo sostituto, una neopromossa prova a convincerlo. Gattuso abbraccia Callejon dopo la sostituzione ( ...Arkadiusz Milik aspetta solo la cessione, ormai, in attesa di capire come e quando finirà la stagione di questo Napoli. L'attaccante polacco cambierà maglia appena il club si lancerò nell'estate di me ...