Manicure estate 2020: tempo di unghie fluo e pop

Medie, squadrate o a mandorla, e coloratissime: è l'identikit delle unghie dell'estate 2020, che riscoprono le nuance più audaci fino a sfociare nel fluo e nel pop. unghie estate 2020: tutte le nail art sfoglia la gallery Le mani, in questo modo, diventano protagoniste: soprattutto in spiaggia, quando il trucco si fa light e l'unghia diventa accessorio da abbinare a piacimento al costume, agli occhiali, a qualunque dettaglio per un look matchy, oppure in ...

Unghie estive 2020: L'estate si sta avvicinando sempre di più, allora perché non cogliere l’occasione per cambiare un po’ il look, partendo dalla scelta di una nuova nail art che vi accompagni nelle c ...

La giusta manicure

In estate si ha più voglia di osare con i colori. Complice l’abbronzatura, ci si vede più belle e in forma, e si ha voglia di uscire un po’ dagli schemi. Il modo migliore per giocare con le tinte senz ...

