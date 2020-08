L'Enac attacca Ryanair: "Viola le norme anti-Covid, voli sospesi se non rimedia" (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha scritto nei giorni scorsi a Ryanair , informando contestualmente l’omologa Autorità irlandese, «in merito alle ripetute Violazioni delle norme sanitarie... Leggi su feedpress.me

Enac precisa che se la compagnia non porrà rimedio imporrà «la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali, chiedendo al vettore di provvedere, contestualmente ...