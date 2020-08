Le immagini dell’uomo soccorso dopo dieci ore e la commozione dei cittadini di Beirut | VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il grande dolore, per qualche istante, ha lasciato lo spazio a un barlume di luce. Questa mattina a Beirut, a oltre dieci ore dalla violenta esplosione che ha devastato la capitale del Libano, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie della sua abitazione distrutta. Le immagini mostrano la comunità che, dopo le lacrime versate, ha trovato qualche istante per commuoversi di gioia per una vita salvata in mezzo a quella devastazione. Il suo nome è Issam ed è uno dei pochi fortunati a poter ancora raccontare quelle lunghissime ore trascorse in bilico tra la vita e la morte. LEGGI ANCHE > Che ci faceva il nitrato di ammonio nel porto di Beirut Il filmato è stato condiviso sui social dalla giornalista Luna Safwan. Nelle immagini si mostra Issam ... Leggi su giornalettismo

