Le Iene per Nadia – In onda il 13 Agosto

Il 13 Agosto 2020 andrà in onda Le Iene per Nadia, uno speciale per il primo anniversario della scomparsa di Nadia Toffa. Nadia è stata all'inizio inviata e poi conduttrice del programma televisivo di Mediaset. Le Iene per Nadia – Cosa vedremo Davide Parenti, che ha ideato la trasmissione, ha spiegato a Sorrisi che sarà "Una puntata-omaggio in cui mostreremo tutte le cose belle che ha fatto con noi". Ci sarò così modo per il pubblico di rivedere la storia di Nadia, attraverso il racconto dei retroscena dei servizie e di aneddoti curiosi. Non mancherranno i momenti di gioia, di commozione e le testimonianze di chi ha lavorato con ...

