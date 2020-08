L’arte ferita, gallerie e musei devastati (Di giovedì 6 agosto 2020) Una pagina nera su Instagram su cui scorre una scritta di dolore in bianco: «Siamo ancora sotto shock, preghiamo per le vittime, i dispersi, i feriti. Il museo ha subito danni ingenti, ma il nostro staff è salvo». Poi, seguono i post con le foto del disastro: porte divelte, vetri a terra ovunque, pannelli saltati, danni all’edificio e alle opere. Si presenta così il Sursock Museum di Beirut – situato in una elegante villa del XIX secolo sulla collina di … Continua L'articolo L’arte ferita, gallerie e musei devastati proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

