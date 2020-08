Il sottosegretario agli esteri, M5S, e il tweet sbagliato sulla tragedia in Libano: l'epic fail di Manlio Di Stefano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manlio Di Stefano e il tweet sbagliato sul Libano . Un errore marchiano. Un vero e proprio epic fail, come si suole dire in rete. Una gaffe commessa nel momento peggiore possibile. L'ha commesso ... Leggi su leggo

BentivogliMarco : (Sottosegretario agli Esteri). C'e' poco da ridere, chi ha passato anni sui libri o a faticare in fabbrica o in ca… - rulajebreal : Il Sottosegretario agli affari Esteri scambia i libici per i Libanesi. Un anno fa il ministro degli Esteri Di Maio… - davidealgebris : Questo frega lo stipendio come Sottosegretario agli Esteri tanto per capirsi Idioti e ignoranti a 5 Stelle. Che… - ClaudiaBruno00 : RT @inthecantine: Il sottosegretario agli Affari Esteri che confonde il Libano con la Libia. E qualcuno li ha pure votati.... #DiStefano - tarutac : RT @BentivogliMarco: (Sottosegretario agli Esteri). C'e' poco da ridere, chi ha passato anni sui libri o a faticare in fabbrica o in canti… -