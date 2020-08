Il Monza travolge la Juventus Primavera per 6-1 in amichevole (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il lungo stop causa Covid-19, il Monza, neopromosso in Serie B, è sceso in campo per un’amichevole contro la Juventus Primavera. Partita terminata con il risultato finale di 6-1. Decisive le reti di Marconi, Mota, Carvalho, Lepore, Brighenti (doppietta) e Finotto, a nulla è servito il gol realizzato su calcio di rigore da Petrelli. Leggi su sportface

marcovarini : RT @sportface2016: E' terminata col risultato finale di 6-1 l'amichevole tra #Monza e #JuventusPrimavera - sportface2016 : E' terminata col risultato finale di 6-1 l'amichevole tra #Monza e #JuventusPrimavera -

Ultime Notizie dalla rete : Monza travolge Travolge un ciclista con il Suv poi scappa senza soccorrerlo IL GIORNO Il Monza travolge la Juventus Primavera per 6-1 in amichevole

Dopo il lungo stop causa Covid-19, il Monza, neopromosso in Serie B, è sceso in campo per un’amichevole contro la Juventus Primavera. Partita terminata con il risultato finale di 6-1. Decisive le reti ...

Serie B 2020/2021: il Monza ritroverà il Pisa, ecco i verdetti dopo l’ultima giornata e chi farà playoff e playout (con un dubbio)

All'esito della 38esima e ultima giornata di campionato, la Serie B ha partorito i seguenti verdetti:. Nel caso in cui, invece, il ricorso fosse solo parzialmente accolto, la revoca di 1 punto di pena ...

Dopo il lungo stop causa Covid-19, il Monza, neopromosso in Serie B, è sceso in campo per un’amichevole contro la Juventus Primavera. Partita terminata con il risultato finale di 6-1. Decisive le reti ...All'esito della 38esima e ultima giornata di campionato, la Serie B ha partorito i seguenti verdetti:. Nel caso in cui, invece, il ricorso fosse solo parzialmente accolto, la revoca di 1 punto di pena ...