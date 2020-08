Hitman 2 e Greedfall tra i nuovi giochi di agosto di PlayStation Now (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sony ha svelato le aggiunte di agosto al servizio in abbonamento PlayStation Now. Tra i nuovi titoli troviamo Hitman 2, Greedfall e Dead Cells.Hitman 2 di IO Interactive è probabilmente il gioco di punta ma anche l'acclamato platform di Motion Twin, Dead Cells, rappresenta un'aggiunta gradita. I giocatori avranno l'occasione di provare lo splendido RPG d'azione Greedfall di Spider, che con i suoi personaggi, classi e missioni secondarie ricorda i titoli BioWare. Leggi altro... Leggi su eurogamer

