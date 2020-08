Fase 3, al lido Tamatete di Castiadas con un app si monitorano i collaboratori (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Garantire ai turisti e ai clienti delle strutture ricettive che il personale sia monitorato in ambito Covid19? In Sardegna si può, grazie al primo bagno che lo assicura grazie ad un’applicazione. Uno dei lidi sardi più rinomati d’Italia, il Tamatete, di Castiadas, in provincia di Cagliari, si è infatti recentemente dotato dell’App Kalmo Mawi Vital per il monitoraggio giornaliero dei parametri vitali dei propri collaboratori.‘Il lido Tamatete ha creduto nella nostra idea che potrebbe estendersi a tutti i lidi, e potenzialmente a tutte le aziende italiane, e non, che vorranno dotarsene”, spiega Pierluigi Aluisio fondatore e presidente di Venicecom che aggiunge: ‘In Kazakhistan, per esempio, è già ... Leggi su calcioweb.eu

alkin72559914 : RT @Adnkronos: #Fase3, al lido Tamatete di #Castiadas con un app si monitorano i collaboratori - Adnkronos : #Fase3, al lido Tamatete di #Castiadas con un app si monitorano i collaboratori - InfoAtac : @_Buena_Onda_ @iltrenoromalido il sito è in fase di aggiornamento.- Ferrovia Roma-Lido servizio modificato, prossim… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase lido Fase 3, multe a due lidi di Baia Verde a Gallipoli: lettini troppo vicini e niente mascherine La Repubblica Lido Spina, ancora alcol a minorenni: il locale deve chiudere

Cinque giorni di sospensione dell’attività e mille euro di multa per il Città del Capo. Tre ragazzine fermate ubriache hanno raccontato di aver bevuto senza problemi LIDO SPINA. Un altro locale dei Li ...

Fase 3, al lido Tamatete di Castiadas con un app si monitorano i collaboratori

Garantire ai turisti e ai clienti delle strutture ricettive che il personale sia monitorato in ambito Covid19? In Sardegna si può, grazie al primo bagno che lo assicura grazie ad un’applicazione. Uno ...

Cinque giorni di sospensione dell’attività e mille euro di multa per il Città del Capo. Tre ragazzine fermate ubriache hanno raccontato di aver bevuto senza problemi LIDO SPINA. Un altro locale dei Li ...Garantire ai turisti e ai clienti delle strutture ricettive che il personale sia monitorato in ambito Covid19? In Sardegna si può, grazie al primo bagno che lo assicura grazie ad un’applicazione. Uno ...