E Manlio Di Stefano abbraccia “i libici” per l’esplosione di Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ieri sera ha pubblicato un tweet dove, riferendosi all’esplosione di Beirut, ha mandato un abbraccio “ai nostri amici libici”. Il tweet, pubblicato in nottata, è stato cancellato successivamente e ripubblicato in forma corretta. Non solo: quando è partita la presa in giro degli utenti per il macroscopico errore Di Stefano si è anche risentito. E ha apostrofato chi lo sfotteva con l’epiteto di “fenomeni”, già caro all’ex compagno di governo Matteo Salvini. Leggi anche: L’esplosione di Beirut e le teorie del complotto sulla bomba nucleare L'articolo E Manlio Di Stefano abbraccia “i libici” per l’esplosione ... Leggi su nextquotidiano

CarloCalenda : Uno va a presentare il suo libro nella splendida cornice del Castello di S Severa. Va a cena con staff in riva al m… - Staserabrodino : RT @Pinucci63757977: Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano alle 22 e 52 di ieri ha mandato a #Beirut martoriata 'un abbraccio ai… - gigiocamicio : RT @CarloCalenda: Uno va a presentare il suo libro nella splendida cornice del Castello di S Severa. Va a cena con staff in riva al mare. E… - LaurangelsLaura : RT @Libero_official: “Un abbraccio ai nostri amici libici”. Prego? #DiStefano, la figuraccia su #Beirut: sottosegretario agli Affari esteri… - brongosalvatore : RT @Marco_dreams: Il tweet di Manlio Di Stefano, viceministro agli Esteri, che offre la sua solidarietà ai LIBICI di Beirut ha demolito i m… -

Ultime Notizie dalla rete : Manlio Stefano Beirut, la figuraccia di Manlio Di Stefano: "Un abbraccio agli amici libici". Sottosegretario agli Affari esteri... Liberoquotidiano.it E Manlio Di Stefano abbraccia “i libici” per l’esplosione di Beirut

Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ieri sera ha pubblicato un tweet dove, riferendosi all’esplosione di Beirut, ha mandato un abbraccio “ai nostri amici libici”. Il tweet, pubblicato in ...

Beirut, la figuraccia di Manlio Di Stefano: "Un abbraccio agli amici libici". Sottosegretario agli Affari esteri...

L’Italia ha subito mostrato solidarietà nei confronti di Beirut, anche se non è mancato un errore accidentale quanto piuttosto clamoroso: a commetterlo è stato il grillino Manlio Di Stefano, che ha ...

Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ieri sera ha pubblicato un tweet dove, riferendosi all’esplosione di Beirut, ha mandato un abbraccio “ai nostri amici libici”. Il tweet, pubblicato in ...L’Italia ha subito mostrato solidarietà nei confronti di Beirut, anche se non è mancato un errore accidentale quanto piuttosto clamoroso: a commetterlo è stato il grillino Manlio Di Stefano, che ha ...