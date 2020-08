Donna morta | 34enne beve troppi alcolici | il suo fisico non regge (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una giovane Donna morta poco prima del matrimonio: va a spassarsela con le amiche ma due giorni di festeggiamenti finiscono con il costarle la vita. Una Donna è morta dopo un fine settimana trascorso con i suoi quattro amici, dopo aver bevuto troppo del suo gin fatto in casa. La vittima si chiamava Sarah Howson … L'articolo Donna morta 34enne beve troppi alcolici il suo fisico non regge è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Donna morta nella ex Ferriera, coltellate autoinferte

Donna morta | 34enne beve troppi alcolici | il suo fisico non regge

Una giovane donna morta poco prima del matrimonio: va a spassarsela con le amiche ma due giorni di festeggiamenti finiscono con il costarle la vita. Purtroppo il weekend passato in un rinomato parco ...

Coronavirus, morto ex militare contagiato nel focolaio di Pisciotta

In Cilento, nella giornata di ieri, si è registrata anche un'altra vittima: si tratta di una donna di 81 anni, che aveva contratto il Coronavirus a Casal Velino; anche in questo caso, nel decesso, ...

