Disney lancia una nuova piattaforma streaming | “STAR” Ecco cosa tratta

Disney lancerà nel 2021 una nuova piattaforma streaming internazionale che prenderà il nome di STAR: lo annuncia il CEO Bob Chapek Disney lancerà nel 2021 una nuova piattaforma streaming internazionale. La piattaforma avrà il nome di "STAR". Ad annunciarlo è il CEO Bob Chapek. Già da tempo si parlava di una espansione di HULU fuori dagli Stati Uniti. Ieri sera Chapek ha confermato che nel 2021 arriverà tale novità a livello internazionale, analogamente a Dinesyplus. STAR proporrà contenuti provenienti da network come ABC, FX, Freeform. "STAR" inoltre, proporrà anche contenuti provenienti da studi cinematografici come Searchlight e 20th ...

Star è il marchio scelto da Disney per il lancio di un nuovo servizio streaming oltreoceano. La piattaforma ospiterà contenuti targati 20th Century Studios, ABC, FX, Freeform, Searchlight e dei canali ...

