Di Maio e Di Stefano alla Farnesina: non ci resta che piangere. O indignarci (Di mercoledì 5 agosto 2020) No, il correttore non ha colpa. Provare per credere: battete Libano. Non verrà corretto in Libia. Scrivete libanesi, non viene trasformato in libici. O viceversa. No, il correttore malandrino non c'... Leggi su globalist

NeffaNeruda : RT @GiovanniCagnol1: Nei governi 5s: di Stefano (libici), azzolina (banchi a rotelle), castelli (bond perpetui irredimibili a tasso zero),… - gerardo_altieri : @CarloCalenda Prima di tutto le faccio i complimenti: credo in lei. Seconda considerazione: c’è ancora il 40% di it… - maximchd : RT @tempoweb: Stavo col #libanese (o col #libico?) #DiStefano travolto da #meme e battute dopo la gaffe su #Beirut FOTO Freccia verso destr… - Louis10147346 : RT @tempoweb: Stavo col #libanese (o col #libico?) #DiStefano travolto da #meme e battute dopo la gaffe su #Beirut FOTO Freccia verso destr… - tempoweb : Stavo col #libanese (o col #libico?) #DiStefano travolto da #meme e battute dopo la gaffe su #Beirut FOTO Freccia v… -