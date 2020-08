Coronavirus, Speranza: “Distanziamento sui treni essenziale, eccezione per aerei. Rispettare le regole per non vanificare gli sforzi” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Le regole essenziali tra cui il rispetto di un metro di distanziamento devono essere necessariamente rispettate nei luoghi chiusi. E’ però evidente che possono esserci eccezioni nel caso in cui il Comitato tecnico scientifico riconosca dei protocolli di sicurezza, esattamente come avvenuto per le compagnie aree, dove il sistema di ricambio d’aria consente un livello di sicurezza anche senza gli evidenti limiti di distanziamento”. Lo ha affermato durante il ‘Question Time’ a Montecitorio, il ministro della Salute Roberto Speranza. Per il ministro ha poi sottolineato l’importanza del confronto con le Regioni e precisato che “la recente ordinanza non è legata solo alla vicenda dei treni ma al rispetto delle regole essenziali e i termini dell’ordinanza ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : #Coronavirus, Question time alla #Camera del ministro della #Salute #Speranza: 'Continuare a rispettare regole esse… - SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - REstaCorporate : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Speranza: “Distanziamento sui treni essenziale, eccezione per aerei. Rispettare le regole per non vanific… - clikservernet : Coronavirus, Speranza: “Distanziamento sui treni essenziale, eccezione per aerei. Rispettare le regole per non vani… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza: Italia tra Paesi che meglio sono riusciti a contenere contagi Il Messaggero Meeting di Rimini 2020, quest’anno gli eventi sono digitali e più internazionali

Senza meraviglia tutto diventa oggetto di calcolo e di possesso mentre lo stupore e la gratitudine che ne conseguono sono fermenti di speranza e di creatività, fonti di una responsabilità coraggiosa e ...

Coronavirus, Speranza: "Confermeremo metro di distanza sui treni. Aerei sono eccezione"

Roma, 5 agosto 2020 - Il metro di distanziamento sociale al chiuso resta una regola base nei luoghi chiusi, come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Lo ha ribadito anche oggi il minis ...

Senza meraviglia tutto diventa oggetto di calcolo e di possesso mentre lo stupore e la gratitudine che ne conseguono sono fermenti di speranza e di creatività, fonti di una responsabilità coraggiosa e ...Roma, 5 agosto 2020 - Il metro di distanziamento sociale al chiuso resta una regola base nei luoghi chiusi, come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Lo ha ribadito anche oggi il minis ...