Come Sorelle porterà Cemal e Cahide allo scontro, al via la partita a scacchi con Ipek e le altre: anticipazioni 5 e 12 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come Sorelle torna in onda questa sera con una puntata da non perdere e non solo perché Cemal e Cahide si troveranno di nuovo faccia a faccia ma perché l'uomo non vuole mollare la presa sull'ex cognata e tornerà a minacciarla pungendola nel suo punto più scoperto, le figlie. Cemal è pronto ad iniziare una vera e propria partita a scacchi che porterà alla rovina della vita di Ipek e le altre se la loro madre non si piegherà al suo volere, ma qual è il suo obiettivo? A quanto pare ancora una volta proverà a portare all'altare la donna anche contro la sua volontà con ripercussioni sulla vita di tutti, Cahide alla fine accetterà il suo ... Leggi su optimagazine

