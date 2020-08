Ciclismo: incidente-choc al Giro di Polonia, grave Jakobsen (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA, 05 AGO - Un drammatico incidente ha gravemente segnato la volata della 1/a tappa del Giro di Polonia di Ciclismo, a Katowice. Il bilancio della caduta finale è tremendo e parla di diversi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

SkySport : Ciclismo, Giro di Polonia, maxi incidente: Jakobsen in coma farmacologico - RaiSport : ????? Terribile caduta al #GirodiPolonia: gravi #Jakobsen e un giudice Spaventoso incidente per l'olandese, chiuso i… - scheerenberger : RT @SportRepubblica: Ciclismo: incidente al Giro di Polonia, Jakobsen in coma farmacologico - SportRepubblica : Ciclismo: incidente al Giro di Polonia, Jakobsen in coma farmacologico - bikenewsPhoto : RT @SkySport: Ciclismo, Giro di Polonia, maxi incidente: Jakobsen in coma farmacologico -