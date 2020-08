Ascolti TV | Martedì 4 agosto 2020. Sorelle 12.2% vs Lo Show dei Record 10.4%. Bene Chicago PD (8.3%) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gerry Scotti Nella serata di ieri, martedì 4 agosto 2020, su Rai1 Sorelle in replica ha conquistato 2.128.000 spettatori pari al 12.2% di share, nel primo episodio, e 1.244.000 spettatori pari al 16.84% nel secondo episodio in onda dalle 23.36 all’1.27. Su Canale 5 – dalle 21.23 alle 23.40 - Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.841.000 spettatori pari al 10.41% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.137.000 spettatori pari al 5.61% di share, nel primo episodio, e 1.025.000 spettatori pari al 5.77%, nel secondo episodio. Su Italia 1 la maratona di 4 episodi di Chicago PD ha intrattenuto 1.428.000 spettatori (8.27%). Su Rai3 50 Primavere ha raccolto davanti al video 937.000 spettatori pari ad uno share del 4.82%. Su Rete4 Stasera ... Leggi su davidemaggio

