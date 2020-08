Arthur Juventus, dalla Francia: il brasiliano non era la prima scelta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Arthur Juventus – La Juventus si prepara ad accogliere alla Continassa Arthur: il centrocampista brasiliano sarà a disposizione dei bianconeri a partire dalla prossima stagione con Pjanic che farà il percorso inverso approdando al Barcellona. dalla stampa francese però emergono nuovi particolari sull’affare: il centrocampista non era la prima scelta di Paratici sull’asse coi catalani. Arthur Juve: era Ansu Fati la prima scelta Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “L’Equipe” era Ansu Fati l’obiettivo primario della Juve. La dirigenza bianconera voleva scambiare Pjanic col giovane diciassettenne ... Leggi su juvedipendenza

