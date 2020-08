Alba Parietti ora confessa: "Le foto? Vi dico la verità..." - (Di mercoledì 5 agosto 2020) Novella Toloni Alba Parietti ha lasciato cadere il velo dei filtri e al settimanale Oggi ha svelato cosa c'è davvero dietro alle tanto discusse fotografie ritoccate che lei pubblica sui social: debolezze, paure e vanità Mentre Aurora Ramazzotti e Alessia Marcuzzi mettono in piazza (sui social) i propri difetti fisici, Alba Parietti a fare la paladina del "mostriamoci come siamo" non ci pensa affatto. Intervistata dal settimanale Oggi la showgirl, alla soglia dei 60 anni, non ci sta e difende la sua visione estetica: "Il punto è: chi, a qualsiasi età, mette sui social una foto in cui non si piace? Qual è il tradimento su uso filtri?". nodo 1879374 Solo una settimana fa la rivista pubblicava le foto di Alba ... Leggi su ilgiornale

AgenziaOpinione : settimanale ” OGGI ” ANTEPRIME: * MARA VENIER : « QUANTI GUAI, MA IO NON MOLLO» / I BACI TRA FRANCESCA PASCALE E PA… - zazoomblog : Lutto per Alba Parietti l’addio è da brividi. Ma il video del funerale irrita i fan: “Era necessario?” - #Lutto… - christiank79 : @EmanuelaSono Alla Alba Parietti. - zazoomblog : Alba Parietti furiosa sui social rilancia le sue accuse “le parole fanno male” - #Parietti #furiosa #social… - Anna07942827 : @paglialunga00 Valeria marini e alba parietti dove le lasciamo? Una su una mortadella e l'altra dal macellaio? Dipe… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti ora confessa: "Le foto? Vi dico la verità..." ilGiornale.it Alba Parietti ora confessa: "Le foto? Vi dico la verità..."

Mentre Aurora Ramazzotti e Alessia Marcuzzi mettono in piazza (sui social) i propri difetti fisici, Alba Parietti a fare la paladina del "mostriamoci come siamo" non ci pensa affatto. Intervistata dal ...

Alba Parietti, il grave lutto che l’addolora: le parole da brividi su Instagram

Alba Parietti, il grave lutto per la famosa conduttrice televisiva che l’ha profondamente addolorata: le parole da brividi sono su Instagram. È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale e, ...

Mentre Aurora Ramazzotti e Alessia Marcuzzi mettono in piazza (sui social) i propri difetti fisici, Alba Parietti a fare la paladina del "mostriamoci come siamo" non ci pensa affatto. Intervistata dal ...Alba Parietti, il grave lutto per la famosa conduttrice televisiva che l’ha profondamente addolorata: le parole da brividi sono su Instagram. È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale e, ...