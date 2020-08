Al Baker rinuncia alla Roma: Friedkin è sempre più vicino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma - Fahad Al Baker rinuncia alla Roma. Come riporta il quotidiano del Kuwait 'Aljarida', la cordata del'imprenditore non è stata in grado di trovare un accordo con i soci per presentare un'offerta ... Leggi su corrieredellosport

LucarellaAndrea : RT @TMW_radio: ??ULTIM’ORA ?? Dal Kuwait: Al Baker rinuncia, #Friedkin ora è più vicino #ASRoma - sportli26181512 : “Al Baker rinuncia alla #Roma: Friedkin è sempre più vicino”: L'imprenditore del Kuwait non è riuscito a presentare… - TMW_radio : ??ULTIM’ORA ?? Dal Kuwait: Al Baker rinuncia, #Friedkin ora è più vicino #ASRoma - forzaroma : Dal Kuwait: #AlBaker rinuncia, #Friedkin ora è più vicino #ASRoma @aljarida -